Nadal nyerte a férfi egyest

A két teniszező a US Open fináléját megelőzően négyszer találkozott egymással, s minden összecsapásukat a spanyol nyerte. A 31 éves Anderson már azzal is pályafutása legnagyobb sikerét érte el, hogy elődöntőbe jutott, így Nadal volt a döntő toronymagas esélyese.Ennek megfelelően az elsősorban a hatalmas adogatásaiban bízó dél-afrikainak az első játszma első felében szinte minden szervajátékában bréklabdákat kellett hárítania. Ezt 3:3-ig tudta sikerrel megtenni, akkor az első kiemelt Nadal elvette ellenfele adogatását, s viszonylag simán került szettelőnybe.A folytatásban a 203 centiméter magas Anderson egy fokkal magabiztosabban teniszezett, ám a világelső nem hagyta kibontakozni, és - főleg adogatóként - folyamatosan ellenfele gyengébbik oldalát, a fonákját kereste. A spanyol szupersztár ezúttal 3:2-nél brékelt, s előnyét a játszma végéig megőrizve közel került idei második Grand Slam-győzelméhez.A 31 éves Nadal, aki pályafutása 23. GS-döntőjét játszotta, a harmadik játszmában már semmit nem bízott a véletlenre: rögtön 0:0-nál elvette ellenfele adogatását, ő pedig a továbbiakban is remekül szervált. Andersonnak az egész összecsapáson nem volt bréklehetősége, a spanyol játékos végül két és fél órás csata végén diadalmaskodott, szerezte meg harmadik bajnoki címét New Yorkban.A világelső győzelméért 3,7 millió dollárt (942 millió forint) kap, míg a vesztes Anderson 1,8 millió dollárral (458 millió forint) vigasztalódhat.Az idei Roland Garroson is nyertes Nadalnak ezzel immáron 16 GS-győzelme van, s az örökranglistán továbbra is csak az idén hozzá hasonlóan két nagy tornán nyertes Roger Federer előzi meg 19 elsőségével.