Nagyon gyorsan álljunk le a vízilabda szapulásával!

Na akkor, kiskeziccsókolom, és aggyonisten: elmondanánk tisztelettel, hogy ez egyrészről nem igaz, másrészről pedig: és akkor mi van?A vízilabdáról azt írta annak idején a hazai sportfirkászok egyik legnagyobbika, Peterdi Pál, hogy az a négy nagy sportága. Vagyis ott vannak a magyarok, a szovjetek a jugoszlávok és az olaszok. Ha csak azt nézzük, hogy a Szovjetunió felbomlott, és mondjuk az oroszok mellett ott vannak a továbbjutók között a kazahok is, már többen vagyunk. Vagy, ha azt, hogy Jugoszláviából mindjárt lett Szerbia, Montenegró és Horvátország, már nem igaz a "pár országban" tétel.De, ha ezt így keveselljük, akkor is ott vannak a görögök, a spanyolok, a németek, Kanada, vagy éppen a 2008-as olimpiai ezüstérmes USA. De a brazilok is ott vannak a következő körben, hogy Dél-Amerikát se feledjük el. El kellene a kedves fanyalgóknak fogadni, hogy ez már nem az négy nagy sportága, egyre több helyen űzik.De ha mindez nem lenne igaz, akkor sem érteném, hogy a kedves ellendrukkereknek, mi a fene baja van a jó magyar szerepléssel?Alapérvük, hogy a fociban ennél sokkal kisebb sikerek is, mennyivel értékesebbek. Aha, és hol vannak azok a kisebb sikerek?Az elmúlt harminc évben volt egy, a tavalyi EB. Csak öntjük a (köz)pénzt rogyásig, így azután a klubcsapataink el is jutnak a nemzetközi kupákban a semmiig. Még csak július van (vagyis el sem kezdődött a kupaszezon), de a négy csapatunkból három már ki is esett. És nem büntetőpárbajjal.A francot: simán, hat meccs, hat vereség. Ilyen durva zakóhalom még a fociban is ritka Se a Fradi, se a Honvéd, se a Vasas nem tudott aktuális ellenfeleikkel szemben egy nyomorult döntetlent sem elérni. Éljen a jobban teljesítő foci...De vissza a pólóhoz. Tegyük fel, hogy tényleg csak pár országban játsszák. És akkor mi van? Akkor már az olimpiai, vagy VB érem nem ér semmit? Az évkönyvekbe úgy kerül be, hogy: ez nem számít, mert csak póló?Néha az ember tényleg úgy érzi magát, mintha még mindig a hetvenes évek elején lennénk, amikor Hofi ezt mondta: a magyar vízilabdacsapat megnyerte a világbajnokságot. A hazai sajtó előtt le a kalappal. Egyhangú lelkesedéssel titkolták ezt el. Persze megértem. Világbajnokságot nyerni, nagy cucc... Majd, ha megverik 8-3-ra a Ganz-Mávagot, lesz vezércikk.