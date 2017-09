Nem fogja kitalálni, hogy milyen világbajnokságot rendeztek Kaposváron

Forrás: OTS

A kiélezett versenyben végül a Papp József szövetségi kapitány és Tóth Zoltán másodkapitány által vezetett, Gerencsér Gábor, Banka Pál, Roskó Péter, Gazdag Zoltán, Honyák Gábor, Végh Róbert, Halász Attila, Győri Mihály összetételű magyar válogatott a 8., párosban Halász Attila és Győri Mihály a 12. helyen végzett.Csapatban világbajnok Ukrajna, ezüstérmes Románia, bronzérmes Franciaország; párosban pedig a román győzelem, ukrán ezüst és lettországi bronz a 72 órás verseny végeredménye. A legnagyobb pontyot egy szlovén páros fogta, e hal 18.130 grammot nyomott a mérlegen.A Magyar Országos Horgász Szövetség közleménye szerint szűk egy hónappal a közönségsikert is hozó szolnoki női világbajnokság után Kaposvár, a Deseda is bizonyította, hogy nem véletlenül esett ide a választás. A somogyi megyeszékhelyen ismét bebizonyosodott a horgászat népszerűsége és a szabadidős, rekreációs sporthorgászat bázisára építkező, hivatalosan is sportnak elismert versenyhorgászat eredményessége, horgászturisztikai jelentősége is.