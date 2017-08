Nem sikerült Bolt búcsúja

Forrás: MTI

A nyolcszoros olimpiai bajnok jamaicai sprinter az esti program zárószámában a 4x100 méteres váltó utolsó embereként volt érdekelt: a 30 éves klasszis a harmadik helyen, viszonylag nagy hátrányban kapta meg a botot, láthatóan hihetetlen erőket kellett volna megmozgatnia a sikerhez, azonban körülbelül 20 méter után begörcsölt és összeesett. Bolt végül percekig feküdt a pályán, majd felkelt és az utolsó métereket sántikálva tette meg. A futamot nagy meglepetésre a britek nyerték.A négyszeres ötkarikás aranyérmes Farah - aki mostantól fogva csak utcai versenyeken indul - a múlt pénteki nyitónapon 10 ezer méteren védte meg címét, most 5000-en is jó esélye volt erre. A versenyben azonban három etióp riválisa remek csapatmunkával a hajrában körbezárta, így nem hagyta neki, hogy előrekerüljön, végül Muktar Edris diadalmaskodott.A 100 méteres női gátfutást az ausztrál Sally Pearson nyerte, aki ugyanebben a stadionban és versenyszámban a 2012-es olimpián is győzött. A világcsúcstartó amerikai Kendra Harrison csak negyedikként ért célba.Férfi tízpróbában a riói olimpia ezüstérmese a francia Kevin Mayer győzött, a gerelyhajítók között pedig a német Johannes Vetter az első, 89,89 méteres dobásával diadalmaskodott.Eredmények,férfiak:5000 m, világbajnok:--------------------Muktar Edris (Etiópia) 13:32.79 perc2. Mo Farah (Nagy-Britannia) 13:33.223. Paul Kipkemoi Chelimo (Egyesült Államok) 13:33.30tízpróba, világbajnok:----------------------Kevin Mayer (Franciaország) 8768 pont2. Rico Freimuth (Németország) 85643. Kai Kazmirek (Németország) 8488gerelyhajítás, világbajnok:---------------------------Johannes Vetter (Németország) 89,89 méter2. Jakub Vadlejch (Csehország) 89,733. Petr Frydrych (Csehország) 88,324x100 m váltó, világbajnok:----------------------------Nagy-Britannia (Chijindu Ujah, Adam Gemili, Daniel Talbot, Nethaneel Mitchell-Blake) 37.472. Egyesült Államok (Mike Rodgers, Justin Gatlin, Jaylen Bacon, Christian Coleman) 37.523. Japán (Tada Suhej, Izuka Sota, Kirju Josihide, Fudzsimicu Kendzsi) 38.04nők:100 méteres gátfutás, világbajnok:---------------------------------Sally Pearson (Ausztrália) 12.59 másodperc2. Dawn Harper Nelson (Egyesült Államok) 12.633. Pamela Dutkiewicz (Németország) 12.72magasugrás, világbajnok:------------------------Marija Lasickene (orosz, semleges színekben) 203 cm2. Julija Levcsenko (Ukrajna) 2013. Kamila Licwinko (Lengyelország) 1994x100 m váltó, világbajnok:----------------------------Egyesült Államok (Aaliyah Brown, Allyson Felix, Morolake Akinosun, Tori Bowie) 41.82 másodperc2. Nagy-Britannia (Asha Philip, Desiree Henry, Dina Asher-Smith, Daryll Neita) 42.123. Jamaica (Jura Levy, Natasha Morrison, Simone Facey, Sashalee Forbes) 42.19