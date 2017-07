Forrás: MTI / Sztárklikk

Milák kezdett erősebben, de a percekkel korábban még 50 gyorson úszó Caeleb Remel Dressel vezetett.Kristóf nagy hajrát produkált, és bejött ezüstérmesnek egy hihetetlenül szoros csatában. Cseh végül az ötödik helyen csapott célba. Dressel győzött 49.86 másodperccel, így rövid időn belül két aranyat nyert.Vizes vb, férfi 100 méter pillangó1. Caeleb Remel Dressel 49.86 másodperc2. Milák Kristóf 50.623. Joseph Schooling és James Guy 50.83Cseh László azt mondta, még kicsit optimalizálni kell az úszását, mert benne van még három tized.A 17 éves Milák meghatottan mondta: "Nem tudok mit mondani, ez még nem jut el az agyamig."Az ismét országos csúcsot javító Milák elárulta, hogy hatalmas hullámokat kapott Dresseltől, és a fordulója sem sikerült jól.A két magyar úszó parádéja zárta a pénteket, Milák a harmadik, Cseh a nyolcadik idővel jutott a szám döntőjébe. Pedig Cseh pocsékul rajtolt a maga elődöntőjében.A 31 éves úszó utolsó volt 50 méter után, azonban olyan fantasztikusan úszta a táv második felét, hogy nemcsak az övé volt a leggyorsabb 50 méter a versenyen, hanem a futam második helyén is végzett.Mint utóbb elárulta, szándékosan tartalékolta az erejét az első ötvenen - igaz, a rettenetes rajt nem volt tervben.Reggel rájöttem, hogy az első ötven nagyon kapkodós volt, megbeszéltük az edzőmmel, hogy ez legyen könnyebb, és akkor a második ötven még jobb lehet - fogalmazott.Milák erre is rátett egy lapáttal, a szemtelenül fiatal, mindössze 17 éves csodaúszó harmadik helyen végzett futamában, megjavította Cseh országos csúcsát, valamint saját junior világcsúcsát is, szédületes 50.77-et úszva menetelt a fináléba.