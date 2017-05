Országjáró körúton népszerűsítik a vizes vébét

Forrás: MTI / Sztárklikk

A rendezvényen Risztov Éva olimpiai bajnok mutatta be a roadshow-n bárki által kipróbálható játékokat, mint a toronyugrást imitáló VR-installációt, az Xbox Kinect segítségével megelevenedő úszóversenyt, amelyben az érdeklődők a világ legjobbjaival mérhetik össze tudásukat, vagy éppen egy olyan játékasztalt, amelynél szinkronúszók mozdulatait kell utánozni, illetve gólt lőni egy vízilabda kapusnak."Nagyon örülök neki, hogy így is része lehetek a világbajnokságnak, megpróbálok segíteni" - mondta a londoni olimpián 10 kilométeren aranyérmes, idén februárban visszavonult klasszis. Hozzátette, a hazai rendezésű vb a sportolóknak és a szurkolóknak egyaránt hatalmas élmény lesz.Az országjáró körút keretében budapesti helyszínek mellett sorrendben Győrbe, Pécsre, Szegedre, Debrecenbe és Balatonfüredre látogatnak el. A tervek szerint minden helyszínen egy-egy magyar sportolóval is találkozhatnak a rajongók.