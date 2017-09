Priskin hazudik, vagy nem tudja, hogy mit csinál

Szerző: Kancsal

Nagyon szép gesztus üzenni a képen nyomott ellenfélnek, és elnézést kérni. Sajnos van azért baj ezzel is, meg a korábbi nyilatkozatokkal is. Az, hogy Priskin vagy nem mond igazat, vagy nem ért ahhoz a sporthoz, amit űz.Merthogy mi történt? Jött egy hosszan előrevágott labda Priskin felé. Felugrott, jól kirakta az evezőt, és még hátra is vágta a könyököt. Az meg betalált. Ketrecharcban csodás. Fociban nem annyira.Aki megnézi a lassítást, az jól láthatja, hogy a magyar focista nem lendületet vett a könyökével a felugráshoz, hanem egyértelműen hátracsapta azt. Vélhetően azért, hogy eltávolítsa magától a védőt.Na és itt kell megkérdezni, hogy Priskin füllent, vagy nem ért a focihoz? Legyünk jóindulatúak, tételezzük fel az utóbbit. Aki ugyanis ért a focihoz, az azért hátranéz, mielőtt egy hosszan előrevágott labdát lefejel.(Amúgy itt Priskin elmérte a távolságot, és még lefejelni se tudta a labdát.) De ha nem is néz hátra, akkor is sejti, hogy az ellenfél térfelének közepén nem hagyják csak úgy egyedül flangálni. Még az andorraiak sem, nemhogy a portugálok. Vagyis abszurd az a kijelentés, hogy nem tudta, hogy védő van mögötte.Priskin Tamás amúgy játszott a többi között a Watfordban, az Ipswich Townban, és a Derby Countyan is. Gondolom Angliában azért csak megtanulta, hogyan kell körülnézni, mielőtt felugrunk egy labdáért. Így azután inkább azt gondolom, hogy mégiscsak tudta ő, hogy ott van mögötte Pepe, és utólag magyarázza a magyarázhatatlant.