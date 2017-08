Risztov Éva egyetlen kartempót sem tett a visszavonulása óta

Forrás: DIGI Sport – Sport 24 híradó

London hosszútávúszó olimpiai bajnoka idén februárban visszavonult, de újra aktívan népszerűsíti a sportágat. A vízbe ugrás ugyanakkor nem igazán vonzza. "Biztosan nagyon népszerű lenne, ha egy vízilabdapályára becsobbannék, de én azt gondolom, többféleképpen lehet népszerűsíteni a sportágat. Most elhatároztam, hogy befejezem a pályafutásomat, és a partról szeretném segíteni a sportot, és azokat az embereket, akikkel együtt dolgozom" - nyilatkozta a 31 éves Risztov a Sport 24-nek.De vajon meddig tart a "víziszonya"? "Az ember soha ne mondja azt, hogy soha, biztosan eljön az idő, amikor visszamegyek az uszodába, de gyakorlatilag a befejezésem óta nem láttam medencét, és nem tettem meg egyetlen gyors-, hát-, mell- vagy pillekartempót sem. Biztosan eljön az a pillanat, amikor hiányozni fog, de most jelenleg egy teljesen más területen vagyok, és abban szeretnék maradandót alkotni."A célja, hogy minél jobban sikerüljön a hétfőn elkezdődött masters-világbajnokság. "A Millennium vízilabdacsapat indulása egy igazi kuriózum, hiszen összeáll az a gárda, amely több olimpián keresztül szállította nekünk az aranyakat. Az ő játékuk hatalmas élmény lesz."Szerinte az úszóversenyeket is mindenképp érdemes lesz követni, kiemelte a 200 méteres mellúszás és a 200 m vegyesúszás futamait, amelyeken a 90-es évek nagy bajnokait láthatják majd a nézők. "Nyilván már nem úgy néznek ki, mint a jelenlegi versenyzők, ettől függetlenül, szerintem egy hatalmas élmény lesz a régieket újra látni."