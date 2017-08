Shane Tusup: Ha Katinka amerikai lenne, istenként tisztelnék

A háromszoros olimpiai bajnok úszónő még két napja adott hangot csalódottságának a Facebookon, ugyanis emiatt a korlátozások miatt egy tátongó ürességet érez magában, úgy gondolja, elveszik tőle a versenyzés lehetőségét.Hosszú edző-férje, Shane Tusup tegnap reggel reggel írt a közösségi oldalára, hasonló hangnemben.- Megszakad a szívem, hogy azt kell látnom, az úszosport mennyire nem értékeli Katinkát. Ezt most azért mondom, mert igaz, és utálhattok érte, ha akartok, de ha amerikai versenyző lenne, akkor semmi sem történt volna, az úszósport pedig istenként tisztelné. Vitatkozhattok velem, de mélyen tudjátok, hogy igazam van - írta a posztban.Shane Tusup ezen megnyilvánulása kicsit érthetetlen, mert ha Katinka amerikai lenne, akkor is csak négy számban versenyezhetne a Világkupa-állomásákon. Múlt héten pedig ő is ott volt a budapesti világbajnokságon és láthatta, hogy a Duna Aréna teljes közönsége őrjöngött Katinka úszásai után.