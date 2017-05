Sziget fesztivál után extrém sportok fesztiválja

"A világ legjobb akciósportjait hozzuk el. Húsz éve indult a sorozat, amely először jön Budapestre"

"Az esemény révén bepillantást nyerünk az extrémsportok világába, sok fiatal pedig ennek hatására kezdhet sportolni. Közös szándékunk, hogy Magyarország elkápráztassa a világot"

Forrás: MTI

- ismertette a szerdai sajtótájékoztatón Hervé André-Benoit, az esemény szervezője és jogtulajdonosa.Elmondta, májusban Montpellier-ben kezdődik az idei sorozat, a második állomás lesz a magyar főváros, majd szeptemberben Edmontonba, végül novemberben a kínai Csengtúba látogatnak el a világ legjobb extrémsportolói.Szabó Tünde sportért felelős államtitkár arról beszélt, hogy szükség van ezekre az új sportágakra, mert új célközönséget, fiatalokat szólítanak meg.- mondta Szabó Tünde.Ennek jegyében idén több mint nyolcvan nemzetközi sportrendezvény lesz hazánkban, és már most biztos, hogy jövőre is lesz legalább ötven. Az ilyen események erősebbé teszik a magyar sportdiplomáciát, javítják az országimázst, továbbá növelik a sportturizmust, ami bevételeket is generál - tette hozzá az államtitkár.A jogtulajdonos fejlesztési igazgatója, Olivier Pascal azt ismertette, hogy egyre több sportáguk jelenik meg az olimpia műsorán. Így például a BMX szabadstílusú versenyszáma már ott lesz a 2020-as, tokiói játékokon, de 2024-re és 2028-ra további bővülésre számít. Magyarországon BMX-esek, rolleresek, gördeszkások és hegyikerékpárosok versenyeznek majd.Sándor Benedek, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke jelezte, hogy Kun Ádám révén magyar világbajnoka is van a BMX-szakágnak. A zenén és a sporton kívül nincs olyan más szegmense az életnek, amely ennyire összekötné az embereket, Budapestnek ezért szüksége van ilyen eseményekre - mondta Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes.Nem véletlenül a Sziget után lesz az extrémsportfesztivál, a fiatalok így szívesen meghosszabbítják magyarországi tartózkodásukat - tette hozzá.