Világjátékok-aranyra és világcsúcsra tör a magyar búvárúszó

Az 50, 100 és 200 méteres uszonyos gyorsúszás világcsúcstartóját tavalyi teljesítményéért a múlt héten a Nemzeti Versenysport Szövetség is díjazta. Senánszky Petra rövidebb holtidőszak után most izgatottan várja, hogy vízbe ugorhasson a sportág idei első nagy viadalán, a február 25-26-án éppen hazánkban, Egerben sorra kerülő uszonyosúszó világkupán. A több mint húsz ország 400 versenyzőjét fogadó rangos megmérettetés után márciusban Olaszországban, áprilisban pedig Lengyelországban szintén világkupán versenyez, júniusban pedig az országos bajnokságon indul."Ezek mind felkészülési állomások az uszonyosúszó Európa-bajnokság, illetve az idei legfontosabb versenyem, a Világjátékok előtt. Ilyenkor az időeredményeket figyelem, szeretnék lépésről lépésre kicsit jobb időket úszni." - így tervezget a debreceni sellőlány.A 23 éves világklasszis arról még nem döntött, hogy a július eleji Európa-bajnokságon milyen számokban áll rajtkőre, mivel az Eb mindössze két héttel előzi meg a wroclawi Világjátékokat. A nem olimpiai sportágak olimpiájának számító multisport-eseményen Senánszky Petra 50 és 100 méteren is szeretne felállni a dobogó legfelső fokára, és az egyéni csúcsot sem tartja lehetetlennek, ami esetében egyet jelentene az újabb világrekorddal.Az uszonyosúszó fenomént saját bevallása szerint elsősorban a sportág iránti szeretete hajtja, ugyanakkor támogatja a nemzetközi és a magyar szövetség azon törekvéseit, hogy az uszonyosúszás a közeljövőben megmutassa magát az olimpián is. Senánszky Petra azért örülne az ötkarikás szereplésnek, mert azáltal sokkal nagyobb ismeretségre tehetne szert a búvársport, akárcsak annak sikeres magyar képviselői.