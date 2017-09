Wladár máris beszólt Hosszú Katinkának

Berki Krisztián nélkül is lehet magyar a vb-döntőben

Szerző: Kancsal

Következhetett Bienerth Gusztáv. Ő annyira rövid ideig volt elnök, és annyira semmit sem tudott ez alatt elérni, hogy vélhetően egyetemi tananyag lesz belőle. Hogyan lehet pár hónap alatt nullára írni egy egész élet munkáját? Merthogy ekkora bukás után komolyabb feladatot aligha kaphat majd Bienerth. Hacsak nem a kormánytól, alamizsnaként.Jöhetett az újabb, immár harmadik elnök egy éven belül. Wladár Sándort mindenki ismeri az úszósportban, hiszen 1980-ban Moszkvában ő szerezte a hét magyar olimpiai arany egyikét.Fantasztikus sportoló volt, mára pedig igazi sportdiplomatává vált. Nem tolta magát sosem az előtérbe, állatorvosként dolgozott, de amikor nagyon kellett, előlépett. Ezt pedig értékelte az úszósport. Meg is választották elnöknek, mégpedig nagy többséggel. Ráadásul maga mögött (mellett) tudhatja a négyszeres olimpiai bajnok Darnyi Tamást.Sokan gondolták azt, hogy mostantól vége az úszás kontra Katinka párharcnak, de nagyon úgy tűnik, hogy ez nincs így.Wladár ugyanis keményet üzent olimpiai bajnok társának. Azt mondta, hogy "Hosszú Katinka a zászlóshajója az úszósportnak, meghatározója, de nem egyenértékű vele. Nekünk a teljes tagságot kell képviselnünk. Ha bármilyen segítséget kér, azt meghallgatjuk, és lehetőség szerint teljesíteni fogjuk. Szeretném, ha a sportág rajta kívül másról is szólna."Az üzenet egyértelmű, és világos. Wladár nem kíván a Tusup-Hosszú házaspár csatlósává válni. Jól értesültek szerint Katinkáéknak nem is nagyon tetszett ez az elnöki kijelentés. Szinte biztos, hogy a színfalak mögött megy az egyezkedés, és heteken belül eldől, hogy ki az erősebb...