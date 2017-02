A házas embereknek alacsonyabb a stresszhormonszintjük

Így szépít az alma

Ez a gyümölcs nemcsak belsőnkre van jó hatással, külsőleg is megszépít. Az almás finomságokat pedig ugye nem kell bemutatni.

Lehet, hogy nem tudunk még eleget az almáról? Érdemes napi kettőt elrágcsálni belőle, része az egészséges táplálkozásnak. Az almaecet áldásos hatásait már az ókorban is ismerték, a gyümölcsöt számos ételhez, süteményhez használjuk, és ezt a külsőre is mutatós, hívogató gyümölcsöt a szépségipar is alkalmazza - írja a Napidoktor.Az alma, a megtermékenyülés, a sz...