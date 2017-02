A pihentető alvás megszépít

Amikor a fények kialszanak

Az ágy rossz oldalán

Teremtsd meg az ideális körülményeket

Forrás: sztárklikk/Ötvenentúl

A jó éjszakai alvás az egyik legfontosabb dolog, amit az egészségedért tehetsz. Akár fogyni akarsz, akár a mentális egyensúly vagy a szépség a cél, az elegendő alvás kulcsfontosságú. Bárki, aki a szépség megszállottja, már tudja, hogy az alvás frissít és fiatalít. De hogy valójában mely tényezőkön múlik a jó éjszakai alvás?Hogy mit eszel, mielőtt lefekszel aludni és hogy végzel-e előtte valamilyen testmozgást, mind szerepet játszanak annak biztosításában, hogy szépülj alvás közben, de ugyanolyan fontos a matrac is. Sőt , lehet, hogy nem mindig gondolsz rá, de az ágy minősége is befolyásolhatja az alvás minőségét. Mit lehet tenni, hogy a legtöbbet hozd ki az éjszakai pihenőből?Nagyon fontos a jó éjszakai alvás, mert ilyekor tud a bőr legjobban regenerálódni, felfrissülni, rehidratálódni, a testünk ilyenkor növekedési hormonokat termel. A felnőttek ezt csak alvás közben tudják előállítani, és elengedhetetlen szerepet játszanak a sérülések gyógyulásakor, az immunrendszer működésében és az általános vitalitás megőrzésében. Vagyis az alvás nemcsak az álmok ideje - írja a Ötvenentúl A delta szakaszban a szervezet és a sejtek valóságos helyreállítási munkát végeznek. Ennek a nap folyamán kapott kisebb sérülések gyógyulásában van fontos szerepe.De ha kialvatlan vagy, kevesebb növekedési hormont termelsz, a sejtek regenerálódása és anyagcseréje és a vérkeringést is lelassul, ami együtt szem alatti sötét karikákat és duzzanatokat eredményez. Nem is beszélve arról, hogy a bőr rózsás színe is eltűnik. Ha lelassul a vérkeringés, nem jut elég tápanyaghoz a haj, a bőr és a köröm.Bárki, aki csak néhány órára tudta lehunyni a szemét, igazolni fogja, hogy az ágynak igenis van rossz oldala. Amikor rosszul alszol éjszaka, az meglátszik rajtad, és nemcsak a sötét karikák miatt.Egy svéd tanulmányban 23 alanyt fényképeztek le teljes éjszakai alvás (nyolc óra) után, majd azután, hogy csak öt órát aludtak. A megfigyelőket arra kérték, hogy nézzék meg a két fotót és válasszák ki, melyik fénykép mutat egészségesebb és vonzóbb embereket. A megfigyelők többsége a nyolc óra alvás után fotózott arcokat vonzóbbnak és élénkebbnek mutatta, mint a kialvatlanokat.De a szépség nemcsak külső kérdése, hanem érzelmi is, így az alvásnak is van egy érzelmi oldala. Ha kialvatlan vagy, akkor nagyobb a valószínűsége, hogy érzelmileg rosszabbul reagálsz helyzetekre, mint amikor jól kialudtad magad. Minél kevesebbet alszol, annál fokozottabban reagálsz. Lehet, hogy a viccek még viccesebbek, de az is lehet, hogy sokkal érzékenyebb vagy, könnyebben megsértődsz. Így a jó éjszakai alvás hatással lehet az általános hangulatodra, ennek következtében pedig arra, hogyan érzed magad a bőrödben.Ha van alkalom, amikor biztosan nem baj, ha finnyás királylányként viselkedsz, az az alvás. Túl meleg vagy túl hideg hideg szobában aludni olyan, mint egy maratoni futóversenyre edzés nélkül benevezni- egyszerűen nem működik. Az orvosok szerint a legkényelmesebb alvási környezet az, ha a szobahőmérséklet 15 Celsius körüli, ami segít lecsökkenteni a testhőmérsékletet.