Ezért eszed túl magad

Forrás: Sztárklikk/Kiskegyed

1. A light-termékek vásárlása. Ha diabetikus, csökkentett energiatartalmú vagy zsírszegény termékeket veszünk, azt hisszük, nyugodtan nassolhatunk, és a vizsgálatok alapján többet is eszünk belőlük, mint ennénk normál változatukból. Pedig ez csapda: ahhoz, hogy ezek a termékek ízletesek legyenek, trükközniük kell a gyártóknak. Ha például édesítőszert tesznek egy kekszbe, akkor nagy valószínűséggel több zsírt raknak bele, mint a cukros változatba - írja a Kiskegyed 2. Bizonyították, hogy az alkohol hatására nő az étvágy. Az köztudott, hogy nem kevés kalória van a borban, sörben, a koktélokról nem is beszélve, amelyek energiabombák. És most már azt is tudjuk, hogy ezeknek az italoknak a hatására többet kívánunk enni.3. A házasság hizlal. A kutatások szerint majdnem mindenki hízik, ha felhagy a szingli életformával. Leginkább azért, mert kevésbé él aktív életet, a család mellett felhagy a mozgással, de a gyerekek maradékának eltüntetése is növeli a zsírpárnákat.4. A hízás fő támasza az állandó nassolás. Az étkezések közti rágcsálás ugyanúgy hizlal, mintha hatalmas mennyiségeket ennénk ebédre, vacsorára. Ha jóllakott embereket csokival vagy más édességgel, ropogtatnivalóval kínálunk, szinte biztos, hogy elfogadják. Érdemes egyszer végiggondolni, mennyi kalóriát vettünk magunkhoz egy nap csak a csipegetéssel.