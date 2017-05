Ezt edd, ha unod a narancsbőrt!

1. Víz, víz, víz

2. Édességek újragondolva

3. Rostok

4. Szénhidrátok

Forrás: Sztárklikk/Life.hu

A cellulitisz kialakulhat a genetikailag, vagy a helytelen táplálkozás és a mozgásszegény életmód miatt.Változtatni viszont sohasem késő!Aki szeretne idén nyáron bátran sortot és bikinit hordani, az a rendszeres mozgás mellett fogadja meg az alábbi táplálkozási tanácsokat, amelyeket a Life.hu szedett sorba.Az emberi szervezet 70%-át víz teszi ki: ez felel az anyagcseréért és vérkeringésért, a méregtelenítésért és testünk hőszabályozásáért. De a szép bőrnek is elengedhetetlen feltétele testünk belső hidratálása. Nemcsak azért, mert üdévé, ragyogóvá teszi, hanem abban is segít, hogy a vízhiányos bőr kisimuljon, és a méreganyagok távozzanak. A napi két liter víz elengedhetetlen feltétele a narancsbőrmentes életnek, és itt hangsúlyozottan vízről van szó, bármilyen más folyadékkal nem pótolható. Sőt, a cukrozott üdítőitalokat mindenképpen kerülni kell. Ha ezekhez vagy hozzászokva, akkor a víz ízéhez is hozzá kell szoknod először, de erre is vannak praktikák.A boltban vásárolt kakaós csigákat és csokoládékat mihamarabb el kell felejteni. De ebben sincsen semmi drasztikus, az édességeket egyáltalán nem kell elhagyni, csupán arról van szó, hogy másféléket kell választani. Itt azonban érdemes odafigyelni arra, hogy az üzletekben sok olyan terméket árulnak light és cukormentes feliratokkal, amelyek valójában messze vannak attól, amire jó szívvel rámondanánk: diétás. A lehető legjobb megoldás, ha beszerzel néhány alapanyagot, például kókuszlisztet, magas kakaótartalmú étcsokoládét, chiamagot, zabpelyhet, és ezekből még egy kis gyümölcs hozzáadásával már kiváló édességeket tudsz készíteni. Akár palacsintákat, akár kekszet.A zöldségek és gyümölcsök fogyasztása azért is nagyon fontos a vitamin- és ásványianyag-tartalmuk mellett, mert egyrészt sok vizet is tartalmaznak, másrészt azokat a rostokat, amelyek a megfelelő anyagcsere-folyamatok lezajlásában, a bélmozgás serkentésében segítik a szervezetet.A zöldségek és gyümölcsök fogyasztása magas vitamin- és ásványianyag-tartalmuk miatt fontosA cukorról már ejtettünk szót, de emellett azt is fontos megjegyezni, hogy a különböző péksütemények, kenyerek sem tesznek jót a narancsbőrnek, hacsak nem jófajta szénhidrátokból állítjuk elő őket. Ha otthon szeretnél kísérletezni a sütéssel, akkor szerezz be különféle liszteket. A szénhidrát szempontjából a maglisztekkel jársz a legjobban. Ha erre nincs időd, akkor a boltokban mindenképpen alaposan nézd meg a kenyerek címkéit, vagy keresd a direkt speciálisan diétázóknak létrehozott márkákat.Ha van kedved, készítsd el ezt az egészséges és finom ételt: Kapros cukkinisaláta zöldspárgával