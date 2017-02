Így szépít az alma

Alma nyersen

Forrás: Sztárklikk/Napidoktor

Lehet, hogy nem tudunk még eleget az almáról? Érdemes napi kettőt elrágcsálni belőle, része az egészséges táplálkozásnak. Az almaecet áldásos hatásait már az ókorban is ismerték, a gyümölcsöt számos ételhez, süteményhez használjuk, és ezt a külsőre is mutatós, hívogató gyümölcsöt a szépségipar is alkalmazza - írja a Napidoktor Az alma, a megtermékenyülés, a szerelem és az eredendő bűn szimbóluma egykor gyógynövénynek számított: használták az ókori görögök, egyiptomiak, rómaiak, sőt a kínai és indiai orvosok is. Hasmenést kezeltek vele például. A modern tudomány az alma még több jótékony hatására világított rá.Gyulladások, láz, rekedtség, álmatlanság, sőt a köszvény és székrekedés ellen is bevethető. Az alma tartalmaz almasavat, vitamint, pektint - mely csökkenti a koleszterinszintet -, és foszfort. Bármennyire nem újdonság: az egészséges táplálkozás egyik alap pillére az alma.Indítsuk a reggelt a szokásos betevőnk mellett almával! Rostban gazdag, ezért felpezsdíti a testnedveinket, felfrissít, energikusabbnak érezzük magunkat - este ezzel szemben az alma megnyugtatja az embert, és jobbat alszik tőle. Egészséges táplálkozás elképzelhetetlen nélküle, hiszen méregtelenít, szabályozza a vese és a máj működését, segíti az emésztést, kiegyensúlyozottabbá tesz.Az almaecetet már Hippokratész is említette írásaiban, tehát az ókor embere is ismerte és alkalmazta. Számos ásványi anyag van benne, melyek fontosak a szervezet számára, emiatt is könnyű vele diétázni -még olyan nyomelemeket is megiszunk általa, amit lehet, egyébként ritkán veszünk magunkhoz. Minden étkezés előtt két kávéskanálnyi almaecet vízbe keverése és megivása lassan, de biztosan fogyaszt. Ha hajmosás után almaecetes vízzel leöblítjük, fényesíti a hajat. Fogyasztása szebbé teszi a bőrt - mivel gyulladás ellen is hatásos, sőt, egy almaecetes fürdő a viszketést is enyhíti.Mielőtt elkanyarodunk a szépségipar irányába, meg kell említenünk, mennyi finomság készül ebből a külsőre is csinos gyümölcsből! Aligha van másik, melynek ilyen széleskörű a felhasználása! Talán felsorolni sem lehet, mi mindenbe tehetjük, keverhetjük bele. Almás pite, almatorta, almalekvár, almaszósz, almamártás, almás gyümölcskenyér, almagombóc, almafelfújt, almaleves, almabefőtt, és még folytathatnánk.Nagyon kedvelt az almalé, az almás tea is. Az alma saláták alkotórésze lehet, köretnek húsok mellé kiváló, a sült alma magában is finom, sőt, almarántotta is létezik! No, és ne feledkezzünk meg az isteni almaborról sem!Az alma jótékony hatásait a szépségipar is kihasználja. Gondoljunk csak bele, hányféle kozmetikumot látunk, ami alma felhasználásával készül? Nem véletlen, hiszen bőrszépítő, egy alma felhasználásával készült tusfürdő pedig kifejezetten frissítő hatású, könnyebben felébreszt. Almakivonatot tartalmaznak a szemránckrémek, bizonyos arckrémekbe almamag-kivonatot tesznek, mivel csökkenti a ráncokat.Ha a haj szárítása előtt almakivonatos oldatot fújunk a tincseinkre, a dús hatást érünk el.Nem véletlen, hogy a reklámokban ebbe a gyümölcsbe harapó hölgyek-urak hófehér fogakkal rendelkeznek - az alma fogyasztása valóban szépíti a fogakat.