Szuper tippek korpásodás ellen

A korpa és a pikkelysömör régi és új ellenszerei

Forrás: sztárklikk/Ötvenentúl

A fejbőr betegségei akár látványosak, akár nem, rendkívül kellemetlenek. Az érintetteket az esztétikai szempontok gyakran jobban zavarhatják, mint maga a fizikai tünet, mivel a fokozott hajhullás vagy a jól ismert "havazás" megjelenésünkön is sokat ronthat. Aggodalomra azonban semmi ok, nemcsak azért, mert ami számunkra látványos probléma, az másnak esetleg fel sem tűnik, hanem azért is, mert a különböző hagyományos gyógymódok mellett ma már kedvedre választhatsz az új technológiával készült készítmények közül is, amelyek elérhető áron kaphatók, és majdnem teljesen tünetmentessé tehetik ezeket a kellemetlen betegségeket - írja az Ötvenentúl A fejbőr betegségei egyébként fertőző és nem fertőző kategóriába sorolhatók. Nem fertőző betegségek esetében (korpásodás, ekcéma), amennyiben a tünetek nem annyira látványosak, megfelelően tájékozódva a különböző gyógymódokról, kezelheted akár otthon is, ám ha a tünetek nem szűnnek meg vagy fokozódnak, mindenképpen fordulj bőrgyógyászhoz. A fejbőrön anyajegy vagy tumor észlelésekor viszont azonnal keresd fel háziorvosod, mivel ezek rosszindulatú formája gyakran továbbterjed. Fertőző fejbőrbetegségek esetében - a továbbadás elkerülése miatt - szintén érdemes minél hamarabb szakemberhez fordulnod.Hiába ígérnek azonnali változást a különböző samponok és kozmetikai termékek reklámjai, a korpásodás máig a legelterjedtebb fejbőrbetegség. Különböző fokozatai minden második-harmadik embert érintik, és máig nem találtak olyan gyógymódot, amellyel megszüntethető lenne, ám körültekintő kezeléssel tünetmentessé tehető.A korpásodás intenzívebb változata a zsíros korpásodás (szeborrea), amelytől a felnőtt emberek körülbelül egyharmada szenved. Ez a bőrbetegség fiatal felnőtt korban a legintenzívebb, negyvenéves kor felé pedig enyhülnek a tünetek. Teljesen meggyógyítani nem lehet, de tünetmentessé tehető, és a gyakori (akár mindennapos) hajmosás is sokat javíthat a helyzeten.A korpásodás még intenzívebb és kellemetlenebb formája a pikkelysömör (pszoriázis), amely körülbelül minden századik embert érint. Ez tulajdonképpen nem más, mint a fejbőr (akár homlokra is lehúzódó) vastag korpásodása, amelyet a szeborrea vált ki, de máshol is előfordulhat, legsúlyosabb esetben kiterjedhet akár a teljes bőrfelszínre. A betegség gyakori velejárója az ízületi gyulladás, főként a kisízületek gyulladásai. Az esetek 20 százalékában először ízületi panaszok jelentkeznek, aztán válik láthatóvá maga a bőrbetegség.A korpásodás oka lehet vitaminhiány, elsősorban a cink hiánya a szervezetben. Egyesek szerint megfelelő cinktartalmú élelmiszerekkel, illetve esszenciális zsírsavakat tartalmazó növényi olajok, olajos magvak fogyasztásával helyreállhat a fejbőr egészséges állapota. Megint mások az A-vitamin-tartalmú készítményeket javasolják, ezzel azonban vigyázni kell, mert - bár az A-vitamin nagy dózisban teljesen megszüntethetné a tüneteket - nagy mennyiségben mérgező. Ezért fontos, hogy az A-vitamin-tartalmú gyógyszerek szedése mellett rendszeresen végeztess vizsgálatot.Bizonyítottan jótékony hatású a fényterápia, amelyet nyáron a napfény biztosít, sötétebb időszakban pedig pótolhatjuk különböző ultraibolya-sugarakkal.A kezelés másik módja lehet a sóterápia, mivel a magas sótartalmú vizek segítik a pikkelysömör tüneti kezelését. Ez nem kifejezetten pénztárcakímélő módszer, pláne ha az izraeli Holt-tengert választjuk a terápia színhelyéül. Nem kell azonban messze utazni, kicsit közelebb, Erdélyben is találhatunk nagy koncentrációjú sós vizeket, például Parajdon.Egyes kutatások a zsíranyagcsere nem kielégítő működésének tulajdonítják a pikkelysömör kialakulását, ezek szerint a tünetek a zsíros ételek kerülésével csökkenthetők. Egyértelműen rontja a helyzetet az alkoholfogyasztás, már egészen kis mennyiségtől kiújulhat a baj.A természetes kezelési módok mellett gyakran használnak hagyományos gyulladáscsökkentő krémeket, de a klasszikus "terápiás" formák mellett egyre többen az újonnan kifejlesztett gyógyászati készítmények használatára esküsznek. Ezeket úgy állították össze, hogy a hagyományos kezelési módszerek mellékhatásait elkerüljék, és a kozmetikai, illetve esztétikai (mint amilyen a mellékhatásként fellépő esetleges bőrirritáció vagy a szer kellemetlen szaga) szempontokat is figyelembe vegyék. Egy ilyen sampon használata csupán annyi gondot jelenthet, hogy - mivel nem tartalmaz vizet és habosítót - nem habzik olyan intenzitással, mint a hagyományos samponok, tehát nagyobb mennyiségben és alaposan kell a fejbőrre kenni. Ezzel kapcsolatban azonban a termékek használati utasításai alapos tájékoztatást adnak.Mielőtt az itt leírt módszereket és készítményeket kipróbálnád, mindenképpen kérd ki szakember véleményét is, mivel a betegség fokozatai eltérőek lehetnek, ennek ismeretében körültekintőbb és szakszerűbb beavatkozásra lehet szükség.