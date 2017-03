A gazdaságpolitikai időzített bomba élesítve lett

Szerző: Tóth Bertalan

Az Európai Bizottság döntését követően kezdődhet a mai árfolyamon több, mint 3000 milliárd forintos orosz hitelkeret lehívása, kezdődhet az Oroszország felé történő eladósodás. De az új atomerőmű ennél lényegesen többe fog kerülni, mert ez csak az orosz hitel összege.A bizottsági közlemény ugyanakkor alátámasztotta azt - a független szakértők és általunk korábban is megfogalmazott - érvet, amely szerint a Paks 2. projekt nem áll meg a saját lábán.A működőképességhez állami támogatás - értsd: további közpénz, költségvetési forrás, a működés költségeinek mindannyiunk adóforintjaiból történő kiegészítése - is szükséges lesz.Az Orbán-közeli oligarchákon és az orosz államon kívül másnak ez nem jelent előnyt. Az áram drága lesz, - legalább a mai ár háromszorosa - a beruházás nem fog megtérülni, és ráadásul évtizedekre Oroszország adósai, kiszolgáltatottjai leszünk. Március 15-ét pedig már nemcsak 1848 miatt fogjuk ünnepelni, hanem az Orbán-Putyin paktum szerinti hitel aktuális törlesztőrészletének visszafizetése miatt is. A gazdaságpolitikai időzített bomba tehát élesítve lett.Lehet, hogy az Európai Bizottság döntése sokaknak csalódás, reálisan azonban erre lehetett számítani. A Bizottságnak - egyebek mellett - az a dolga, hogy az uniós versenypiac torzulástól mentes működését biztosítsa, és nem az, hogy egyes beruházásokat megakadályozzon. Miért is tenné? Ha a magyar kormány az épülő atomerőműben akarja elégetni a magyar emberek adóforintjait, azt a magyar emberek ügyének fogja tekinteni.A tanulság az, hogy a belpolitikai problémáinkra nem az uniótól vagy mástól kell várni a megoldásokat. Ezért mondjuk azt, hogy az Orbán-Putyin paktumot a magyar kormánynak fel kell mondania, az atomenergia hasznosításáról pedig széleskörű társadalmi vita után népszavazással kell dönteni.Fontos tudni azonban azt is, hogy állami támogatásoknak az energetika területén is lenne értelmes célja. Katasztrofális állapotban van a hazai lakásállomány, a lakosság 10%-a nem tudja rendesen fűteni a lakását, minden ötödik magyarnak van lakbér vagy rezsitartozása. Ha már az állam az energetikába önti az adófizetői pénzeket, akkor azt a hatékonyabb energiafelhasználás támogatásába, a lakossági energiatakarékosság ösztönzésére, az épületek felújításába kellene tenni, hiszen ezzel egyszerre csökkenhet a számla és az energiafelhasználás is. Ez lenne az igazi, fenntartható rezsicsökkentés.Legalább az Energiatakarékossági Világnapon gondoljunk erre is.