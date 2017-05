"Az alacsony köpcös és az Európai Unió"

Ez az alacsony, köpcös ember hatalomra kerülve felszámolta a jogállamiságot, a sajtószabadságot, tökélyre fejlesztette a kormányzati propagandát, diktatúrát épített ki, majd belesodorta Európát egy korábban soha nem látott pusztító háborúba. Holnap, május 9-én lesz 72 éve, hogy ez a borzalom Európában véget ért. Ekkor tanulta meg Európa, hogy ezt az alacsony, köpcös embert időben meg kellett volna állítani.

"Tegyünk igazságot! Fizessenek a gazdagok!".

Szerző: Tóth Bertalan

Május 9-e különleges nap azért is, mert 1950-ben ezen a napon kezdeményezte Robert Schuman az Európai Unió elődjének létrehozását. Ez a nap egyszerre emlékeztet a múlt hibáira és a jövő ígéretére: azért emlékezünk a múltra, hogy ne égessük fel a jövőt.Az Európai Unió Alapjogi Chartájának kezdete szerint:"Európa népei, az egymás közötti egyre szorosabb egység létrehozása során úgy döntöttek, hogy osztoznak a közös értékeken alapuló békés jövőben. Szellemi és erkölcsi öröksége tudatában az Unió az emberi méltóság, a szabadság, az egyenlőség és a szolidaritás oszthatatlan és egyetemes értékein alapul, a demokrácia és a jogállamiság elveire támaszkodik."Nos, ebbe szinte semmi sem fér bele abból, amit a Fidesz Magyarországgal tesz:- nem fér bele a nők elleni erőszakos fellépés. Akkor sem, ha a támadó egy fideszes politikus, az áldozat pedig a kormánytól független 444.hu újságírója;- nem fér bele a civilek vagy az oktatás szabadsága elleni támadás. Akkor sem, ha a CEU-t akarják elüldözni;- nem fér bele a hazugságokra épülő, ostoba "Brüsszelezés" és nem fér bele, hogy a kormányzati portálon keresztül magyar emberek személyes adatait juttatják az orosz titkosszolgálathoz. Akkor sem, ha ezzel Putyinnak akar a kedvében járni az egykori Soros-ösztöndíjas, kinek neve Viktor.Márpedig Magyarország helye az Európai Unióban van, és nem Ázsiában. Magyarország érdeke az erős, egységes Európai Unió, amelyet nem bomlasztani, hanem erősíteni, a meglévő hibáit pedig javítani kell.Magyarország érdeke, hogy a jövőben a szorosabb integráció részesei legyünk. Mert aki kimarad, az lemarad!Ma azt látjuk, hogy - a hibái ellenére - az Európai Unió igazságosabban működik, mint Magyarország. Ott már a kezdetektől érvényesül a "Fizessenek a gazdagok!" elve. A gazdagabb tagállamok arányaiban többet adnak a közösbe, a szegényebb tagállamok pedig többet kapnak vissza, éppen azért, hogy fejlődjenek, és felzárkózzanak a fejlettebb országokhoz. Magyarország ma ennek egyértelmű haszonélvezője: uniós források nélkül ma nem lenne gazdasági növekedés, kevesebb munkahely lenne, alacsonyabb lenne a fogyasztás.Ha a "Fizessenek a gazdagok!" uniós szinten igazságos, akkor Magyarországon is az. Ezért mondja az MSZP:Mert nem igazságos, hogy a Fidesz a gazdagok adócsökkentését a kiskeresetű, dolgozó emberekkel fizetteti ki. Nem igazságos, hogy Orbán Viktor gázszerelője, a felcsúti Mészáros "nemstróman" Lőrinc egy év alatt 100 milliárd forinttal növelte a vagyonát, miközben négymillióan élnek a létminimum alatt.Szerintünk az az igazságos, hogy akinek százmilliós vagyona, milliós fizetése van, vállaljon többet. Aki ezzel vitatkozik, az csak a gazdagok oldalán áll!Az a célunk, hogy felszámoljuk a létbizonytalanságot és a dolgozó emberek kiszolgáltatottságát. Az a célunk, hogy több pénz maradjon a kispénzű dolgozók, a közszférában dolgozók és az átlagemberek zsebében, a gazdagok pedig arányaiban is többet adjanak bele a közösbe.Magasabb jövedelem, nagyobb biztonság, erős érdekérvényesítés: erre van szükség közös jövőnkért, egy igazságosabb Magyarországért.