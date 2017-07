Hét elvesztegetett év a megújuló ágazatban

1. Mondd ki, hogy a jelenlegi támogatási rendszer rossz, de te majd újat, jobbat, korszerűbbet csinálsz!

"A megújuló energiaforrásokból, vagy hulladékból előállított villamos energia kötelező átvételi rendszere a jelenlegi formájában nem fenntartható, nem veszi figyelembe sem a nemzetgazdasági, sem a szakmapolitikai megfontolásokat. Ezért annak teljes körű újraszabályozása szükséges."

2. Jelentsd be rendszeresen a METÁR bevezetésének időpontját, de ne hajtsd végre! Tartsd bizonytalanságban az iparági szereplőket!

3. Folytass látszategyeztetéseket az Európai Bizottsággal a METÁR koncepciójáról!

4. Hangsúlyozd a megújuló alapú energiatermelés hátrányos tulajdonságait!



5. Biztos, ami biztos, szabályozási eszközökkel is lehetetlenítsd el az új szélerőművek létesítését!

6. Hagyd figyelmen kívül az ország iparpolitikai, mezőgazdasági, foglalkoztatási és energiapolitikai szempontjait, és a Megújuló Energiahasznosítási Cselekvési Terv céljait!

7. Támogasd az orosz atomot és orosz földgázt, hiszen a saját oligarcháidnak ez az érdeke!



Szerző: Tóth Bertalan

Mondhatnánk erre, hogy Miniszter Úr ezt nem kapkodta el, bár kétségtelen, hogy az Orbán-kormány energetikáért is felelős nemzeti fejlesztési miniszterétől ez nem is volt elvárható. Az ugyanis tény, hogy 2010 óta az Orbán-kormány szinte mindent megtett a megújuló energetikai ágazat fejlesztése ellen.A gyakorlatot hét lépésben az alábbiak szerint lehet összefoglalni:Ezzel hirdette meg a 2010. májusában hivatalba lépett kormány, hogy jelentős változtatásokat fog bevezetni a hazai megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos szabályozásban.A kormányzat félévenként jelentette be a METÁR bevezetését: eredetileg 2011 júliusára ígérték, majd 2012 januárjára és így tovább. Most 2017 júliusát írjuk...Ennek a bizonytalan helyzetnek lett az eredménye, hogy: a 2003-2010 közötti időszak megújulós beruházásainak és felhasználásának lendületes felívelése után egy időre visszaesett a hazai megújuló alapú áramtermelés, a korábban tervezett jelentősebb projektekkel pedig - tisztelet a kevés, köztük egy pécsi kivételnek - vagy kivártak a befektetők, vagy a régió más országaiban valósították meg azokat, hozzájárulva ezzel külföldi gazdaságok fellendítéséhez, munkahelyek létrehozásához és a fenntarthatóság növeléséhez.A kormányzat a METÁR bevezetésének csúszása miatt éveken keresztül mutogatott az Európai Bizottságra, miközben az Orbán-kormány késlekedett a szabályozás megalkotásával.A kormány a megújuló energiaforrásból származó energia relatíve magasabb költségeit (amiket egyébként Magyarországon nem a lakosság fizet meg), a kiszámíthatatlan, nehezen szabályozható jellegét hangsúlyozta minden alkalommal, amikor számon kértük rajtuk az elmaradt fejlesztéseket. Azt viszont büszkén hirdették, hogy Magyarország 2017 tavaszára már teljesítette az Európai Unió felé 2020-ra vállalt 14,65%-os megújuló energiafelhasználási részarányt. Más kérdés, hogy ez a dicsőség csak egy statisztikai módszertani váltásnak köszönhető (már beszámít a lopott fa eltüzelése is a statisztikába...), és nem a megújuló energiafelhasználás tényleges növelésének.Az Orbán-kormány nem kedveli a szélerőműveket. A 2009-ben közel 400 MW szélerőmű kapacitás létesítésére kiírt pályázatot 2010 nyarán a kormány visszavonta, új pályázati kiírás azóta sem jelent meg. Sőt, 2016 őszén a Kormány a szabályozás megváltoztatásával gyakorlatilag lehetetlenné tette új szélerőművek létesítését.Az Orbán-kormány szerint a METÁR nyertesei a napenergia és a geotermális üzemek lesznek, vagyis azok az ágazatok, amelyek kevésbé az áramot, inkább a tulajdonos számára a támogatást termelik. Ezektől nem várható számottevő hazai foglalkoztatás-növekedés, nem várható jelentős beruházás, és kapcsolt energiatermelés. A hazai biogáz- illetve biomassza-hasznosításban rejlő lehetőségek jobb kihasználásával - energianövény-termesztésbe bevonandó területek növelésével - akár további 100.000, alacsony szakképzettséget igénylő munkahely is létrejöhetne, míg az energiatermelő és energia-felhasználó berendezések telepítése, gyártása további munkahelyek ezreit hozhatná létre. De Orbánnak nem ez az érdeke...Ehhez a ponthoz, úgy hiszem, nem kell különösebb magyarázat. Ebben a blogban korábban már leírtam, mit gondolok Paks2-ről, illetve mindenki emlékezhet az Orbán-kormány gázos ügyeire (MVM-MET, nagy állami energetikai bevásárlások, stb...). Valójában ebben áll Orbánék energiapolitikája...Látni kell, hogy Magyarországon szinte minden megvan ahhoz, hogy a megújuló energiák növekvő felhasználásával újra dinamizáljuk a hazai ipart, a mezőgazdaságot, és növeljük a foglalkoztatást. A célok adottak, a szükséges tudás, szakértelem, szorgalom és együttműködő készség a megújuló iparágban rendelkezésre áll, a szükséges technológiák elérhetők. Lehetőségeinket csak Magyarország természetföldrajzi adottságai és az Orbán-kormány akaratának, képességének hiánya korlátozza. Előbbieken nem tudunk változtatni, de utóbbin - egy kormányváltással - igen.Jövő tavasszal el kell jönnie a megújulásnak, ellenkező esetben újabb hosszú évekre elfelejthetjük a hazai zöld gazdaság fejlesztését.