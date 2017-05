Szerző: Vásárhelyi Mária

Bayer és társai - a Fidesz szellemi verőlegényei - 1998 óta nem tesznek mást, mint uszítanak, gyűlöletet keltenek, mások emberi méltóságába gázolnak, erőszakra szólítanak fel. Ám túlságosan is hosszú ideig úgy vélekedtek liberális barátaim, hogy a gyűlöletkeltés, az erőszakra való felhívás beletartozik a véleménynyilvánítás szabadságának fogalmába.Én meg egyre reménytelenebbül kérdezgettem tőlük, hogy ennek mi köze a véleménynyilvánítás szabadságához.A gyűlölködés, az erőszakra felhívás mások emberi méltóságának meggyalázása miért tartozna a véleménynyilvánítás szabadsága által védett tárgyak közé? Elméletileg minden demokrata tudja, hogy minden a szavakkal kezdődik és azután ez vezet a bántalmazáshoz, fizikai erőszakhoz és végül embercsoportok kiirtásához.Nemcsak a holokausztra gondolok hanem például a ruandai népirtásra is. Ott az indulatokat bizonyíthatóan egy rádióadó folyamatos gyűlöletkeltése szította és ez több százezer tuszi kiirtásához vezetett.De fontos szerepe volt a médiának a gyűlöletkeltésben a milosevicsi Szerbiában is. Minek kell még történnie ahhoz, hogy komolyan vegyük a szavak közéletet mérgező, gyilkosságra felbujtó hatását?Abban, hogy ma Magyarországon sistereg a levegőben a gyűlölet és napról-napra nő a fizikai atrocitások veszélye oroszlán része van annak, ahogyan a Fideszes média 1998 óta lezüllesztette a közbeszédet és ezáltal a közmentalitást. És sajnos súlyos felelősség terheli azokat, akik bár tehették volna, nem parancsoltak megálljt ennek.Ez a szellem már régen kiszabadult a palackból és most már aligha lehet visszagyömöszölni oda.