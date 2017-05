Szerző: Vásárhelyi Mária

Arról, hogy nem szép dolog így beszélni? Arról, hogy milyen mélyre züllött a közbeszéd Magyarországon. Esetleg meg akarják győzni, hogy nem is olyan rossz emberek ők és nem is akarnak olyan rosszat az országnak? Arról, hogy mi a demokrácia?Talán arról, hogy együtt alakítsanak ki bizonyos normákat a közbeszédben, amelyeket mindenkinek be kell tartani? Én ezt abszurdnak tartom!! Hiszen bayer nem hülye, csak gazember és pontosan tudja, hogy mit csinál.És nem azért csinálja, mert nem tudja, hogy mit csinál, hanem azért, mert ezért fizetik. És ezért kap elképesztő nyilvánosságot a kormánypárti média minden fórumán. Mert ő kimondhatja azt, amit Orbán csak gondol, de nem mondhat ki, ha azt akarja, hogy egy asztalhoz üljön vele bárki még Európában.Van egy fogalom a francia politikai életben a "cordon sanitaire". Ez azt jelenti, hogy vannak civilizációs normák, amelyek mindenki számára kötelezőek, és aki ezeket nem tartja be, azt a demokraták nem tekintik tárgyalóképesnek, azzal nem ülnek le egy asztalhoz. És mivel ez működik Franciaországban, ezért sikerült ismét megakadályozniuk a szélsőjobboldal hatalomra jutását.És mivel nálunk nem működik, azért van hatalmon a szélsőjobboldal.