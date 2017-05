Nem érdekel, hogy Orbán antiszemita vagy sem

Szerző: Vásárhelyi Mária

Ennek ugyanis nincsen semmiféle jelentősége, sőt! Ha nem antiszemita és - ha kódoltan is - de mégis rájátszik a zsidók elleni gyűlöletre, az talán még rosszabb, mintha antiszemita volna.Azt jelenti ugyanis, hogy úgy uszít egy embercsoport ellen, hogy közben maga is tudja, hogy amiket állítanak azok hazugságok és gyilkos indulatokat szítanak. Azt jelenti, hogy cinikus és romlott módon manipulál az indulatokkal.Engem egyáltalán nem érdekel, hogy mi van Orbán Viktor fejében a zsidókról, vagy mit mond erről a feleségének, engem az érdekel, hogy mit mond, hogyan nyilvánul meg ebben a kérdésben nyilvánosan. A többi teljesen mindegy.És persze azt is tudjuk, hogy nem kell neki személyesen kimondania az antiszemita gyűlölet kulcsszavait.Éppen elég, ha a környezetében lévő, általa fizetett megmondóemberek zsidóznak brutálisan. Én ezeket automatikusan Orbán számlájához írom. Meg az is közismert, hogy zsidózni kódoltan is lehet, elég ha összekacsint a "tudjukkikről" (a la Závada Pál) a híveivel.Ha egy miniszterelnököt azzal védenek lakájai és az általa megfélemlített intézmények vezetői, hogy nem is antiszemita, csak annak látszik, akkor már nem marad sok megbeszélnivalónk.