Normális országban egy ilyen bűncselekmény után mindenkit bíróság elé állítanak

Szerző: Vásárhelyi Mária

A bőrük szabályosan rá van száradva a csontjukra, a végtagjaik olyan vékonyak, mint egy újszülöttnek.Nyilvánvaló, hogy az otthon lakóit nemcsak bántalmazták hanem éheztették is. Ezeket a gyerekeket nem egyszerűen nem látták el, hanem kínozták.Normális országban egy ilyen bűncselekmény sorozat után mindenkit bíróság elé állítanak, aki felelős azért, hogy ez megtörténhetett. Nota bene, normális országban nem fordulhat elő, hogy hosszú éveken keresztül kínozzanak segítségre szoruló, magatehetetlen embereket.Nálunk a kormány felelősségre vonás helyett ezt a borzalmat is a Soros elleni gyűlöletkampányhoz használja. Arról beszél, hogy a képek félrevezetőek, a civilek engedély nélkül jutottak be és készítettek fotókat az otthon lakóiról és hogy a tényeket feltáró "ügynök szervezetet" Soros Alapítvány támogatta.Én ezt nemcsak aljas és elvetemült, hanem rövidlátó politikának is tartom. Mert biztos vagyok benne, hogyha egyszer börtönbe kerülnek mindazok a politikusok és oligarchák, akik kifosztották és tönkretették az országot, és a börtönben embertelen módon bánnak velük, akkor az emberjogi szervezetek -ha lesznek még - ezt ugyanúgy a nyilvánosság elé fogják tárni és ez ellen ugyanúgy fel fogják emelni a szavukat, mint ahogy most a kiszolgáltatott, magatehetetlen fogyatékkal élők érdekében teszik