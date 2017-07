Orbán úgy kapaszkodik Putyinba, mint Kádár János Hruscsovba

Szerző: Vásárhelyi Mária

Az Antall kormány, a kisgazdákkal karöltve képes volt szétverni a magyar mezőgazdaságot és élelmiszeripart, csak hogy szavazóközönségének bizonyítsa, hogy egy igazán "nemzeti kormány" nem bizniszel az oroszokkal, ha belerokkanunk sem. És bele is rokkantunk.Ráadásul Orbán Viktor egész politikai karrierjét az oroszok hazaküldésével alapozta meg és az elkövetkező években sem fukarkodott az oroszellenes kirohanásokkal. Ehhez képest ma az egész fidesz szavazótábor Putyin leglelkesebb híve, tőle várják a megváltást, Orbán úgy kapaszkodik bele, mint Kádár János Hruscsovba. Ma úgy kovácsolja egybe az Orbán-fan klubot az orosz barátság ahogy régen az orosz ellenesség.Az Orbán fan klubban a másik fontos kohéziós erő az Izrael gyűlöletbe csomagolt antiszemitizmus volt. Mivel a primér fajgyűlölet manapság ezen a tájon nem trendi, ezért az antiszemiták elsősorban Izrael ostorozásával keltették a gyűlőleletet a zsidóság ellen. Nem mintha nem volna mit kritizálni a Netanjahu-kormány politikáján, de az Orbán médiában a legutóbbi időkig csak az "apartheid politikát folytató, csecsemőgyilkos, gyarmatosító, a kisebbségek jogait sárba tipró, gyermekgyilkos, embertelen" zsidó kormány fejeként esett szó Netanjahuról, aki most egyik-napról a másikra legfőbb barátja és szövetségese lett az Orbán kormánynak.És ugyanazok az újságírók, akik évtizedek óta Izrael gyűlöletbe csomagolt antiszemitizmusokból éltek meg, szemrebbenés nélkül váltak egy hét alatt Netanjahu politikájának legfőbb támogatóivá.Az persze okozhat még némi tanácstalanságot, hogy hogyan illeszthető a képbe a "velünk határos Egyiptom" integrálása. Alig egy héttel korábban ugyanis még az egyiptomi diktátort nyalták körbe, de sebaj. Az eddig tapasztalt rugalmassággal ezt a csekély disszonanciát is sikerül majd redukálnia az Orbán-kormánynak, hiszen ennél megoldhatatlanabbnak látszó problémákon is átverekedte már magát.Elég ha csak arra gondolunk, hogy hogyan vedlett egy hét alatt Horthy Miklós - Orbán saját megfogalmazásában - kiemelkedő államférfiból háborús bűnössé. Ha ezt lenyelik neki a rajongói, akkor miért ne nyelnék le az összes többi orbitális hazugságot.